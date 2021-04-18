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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير شئون المجالس النيابية: على نقابة المهندسين وضع خطط التطوير للمناهج وتقديمها لوزارة التعليم العالى

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج علي أن تقدمها لوزارة التعليم العالي لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتي تعمل وفق خطة علي وضع المناهج وتدرسيها.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي شهدت جدلا بين اعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة المادة التي تؤكد علي ان تشارك نقابة المهندسين في تطوير المناهج و وضع المناهج.

 

ولجأ رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للوزير لحسم الجدل ، حيث كان مقرر الموضوع يري أن للنقابة حق التدخل فيما يري بعض الأعضاء أن وزارة التعليم  العالي هي الجهة المنفذة وعلي  النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة وهو ما حسمه الوزير.

 

 جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

وزير شئون المجالس النيابية نقابة المهندسين وزارة التعليم العالى تطوير المناهج مجلس الشيوخ

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