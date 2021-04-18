وزير شئون المجالس النيابية: على نقابة المهندسين وضع خطط التطوير للمناهج وتقديمها لوزارة التعليم العالى
قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج علي أن تقدمها لوزارة التعليم العالي لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتي تعمل وفق خطة علي وضع المناهج وتدرسيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي شهدت جدلا بين اعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة المادة التي تؤكد علي ان تشارك نقابة المهندسين في تطوير المناهج و وضع المناهج.
ولجأ رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للوزير لحسم الجدل ، حيث كان مقرر الموضوع يري أن للنقابة حق التدخل فيما يري بعض الأعضاء أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المنفذة وعلي النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة وهو ما حسمه الوزير.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.