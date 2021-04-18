رياح مثيرة للرمال.. البيئة تنصح كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية تجنب الأماكن المكشوفة
كشفت تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن الرياح ستنشط على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية اليوم الأحد، وتكون مثيرة للرمال وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار، كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال الصعيد.
وتبلغ ذروة هذه الحالة غدا الإثنين حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات الدلتا والقاهرة الكبري حتي محافظات مصر الوسطي مما يؤثر سلبا علي جودة الهواء. و يتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات جنوب الصعيد ايام الثلاثاء والأربعاء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تراقب باستمرار مؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.
وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.
وتتلقى غرفة العمليات المركزية، على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333