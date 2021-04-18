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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رياح مثيرة للرمال.. ‏البيئة تنصح كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية تجنب ‏الأماكن المكشوفة

صدى البلد

كشفت تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن ‏الرياح ستنشط على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية اليوم الأحد، وتكون مثيرة للرمال ‏وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار، كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال ‏الصعيد.

وتبلغ ذروة هذه الحالة غدا الإثنين حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات الدلتا ‏والقاهرة الكبري حتي محافظات مصر الوسطي مما يؤثر سلبا علي جودة الهواء. و يتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات ‏جنوب الصعيد ايام الثلاثاء والأربعاء. ‏

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تراقب باستمرار مؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.‏

وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى ‏الأماكن المكشوفة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية، على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس ‏اب على رقم 01222693333‏

البيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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رياح مثيرة للرمال.. ‏البيئة تنصح كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية تجنب ‏الأماكن المكشوفة

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