إحالة أوراق 3 أشخاص إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل شاب في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل حكمها بإحالة أوراق 3 أشخاص متهمين بقتل شاب بقرية غيتة بمركز بلبيس، بأعيرة نارية، لخلافات بينهم، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى، وحددت المحكمة جلسة الدور الاول من الشهر القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس يفيد وصول" محمد ع " جثة هامدة، إثر إصابته بأعيرة نارية.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، قيام "عبد العظيم ع " مقيم غيته، و"حسن ز" 29 سنة نجار و"جمال م " 30 سنة نجار مقيمان ذات العنوان، بسبب خلافات بين المجنى عليه وأقارب المتهمين الأول والثانى وأثناء جلوس المجنى عليه أمام مخبز شقيقه، حضر المتهمين يستقلان دراجة بخارية، قيادة المتهم الثانى، وبحوزة كل منهم سلاح نارى وبمجرد مشاهدتهم المجنى عليه، قام المتهم الأول بإخراج سلاحه وأطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليه.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 15860 لسنة 2020 جنايات مركز بلبيس والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب آخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل ، فى جلستها اليوم، حكمها بالإعدام شنقاً للمتهم الأول فى واقعة قتل شاب بقرية ميت حمل لخلافات بينهما، والسجن 5 سنوات للمتهمين الثاني والثالث ، و10 سنوات للمتهمين للرابع والخامس والسادس، وسنة واحدة للمتهم السابع.

وتعود أحداث الواقعة ، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس ، بوصول" م.إ " 35 سنة مقيم ميت حمل، جثة هامدة إثر إصابته بطعنات متفرقة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من تحريات ضباط مباحث بلبيس قيام كل من مصطفى ال 27 سنة أعمال حرة مقيم قرية ميت حمل، و" أمين ع م" 22 سنة مبلط سيراميك، و" سعيد ص " 41 سنة مبلط مقيم بندر بلبيس، و" ممدوح ع " 54 سنة سباك، و" كريم م " 28 سنة سباك مقيم حى النادى، و" عادل أ " 27 سنة كهربائي، و" محمد إ" 42 سنة إخصائي موارد، حيث قام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه الي مكان الواقعة، وقاموا جميعا بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء وتوثيقه بالحبال وتكميم فمه باستخدام لاصق بلاستيكي وانهالوا عليه بالضرب.

كما تبين وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول بسبب الأثار، وقيام المجني عليه بمطالبة المتهم الأول بدفع مبلغ مالى له، فقام بالاستعانة بآخرين وتخلص منه.

وتم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، محبوسين علي ذمة القضية رقم 38501 لسنة 2020 جنايات مركز بلبيس، والتي أصدرت حكمها المتقدم.