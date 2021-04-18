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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة رئيس وحدة محلية في الشرقية للتحقيق بسبب أعمدة الإنارة

جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة رئيس الوحدة المحلية بسنهوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح للتحقيق للإهمال وعدم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القرية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

 جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لقرى مركز منيا القمح لمتابعة أعمال الرصف والتطوير والوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضيه، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في ما يخص مصلحة المواطن.

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كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة أكثر أمناً وأمان بالتنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية ، للحفاظ على أرواح المواطنين والمارة.

 

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بمركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة نسب تنفيذها وكذلك الوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر ابراش مشتول السوق / منيا القمح بمسافة 1.6 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترفيق من غاز ومياه شرب وصرف صحي واتصالات وكهرباء تمهيدا لأعمال الرصف ورفع الكفاءة ورد الشيء لأصله لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

استمع المحافظ من المهندس المسؤول الي شرح تفصيلي عن طبيعة الاعمال الجاري تنفيذها بالطريق وتمت الإشارة الي أن أعمال الرصف تشمل إزالة الاسفلت القديم وإعادة الرصف بطبقات أساس واسفلت جديدة بسمك 6سم طبقا للمواصفات الفنية المحددة.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف والتطوير والزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اثناء تنفيذ الاعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالطريق.

يذكر أن طريق 39 مشتول السوق / منيا القمح والممتد من منيا القمح وصولا لكوبري الصحافة بمشتول السوق بطول 27 كم تم الانتهاء من تنفيذ اعمال رصف 15 كم كمرحلة اولي وكذلك الإنتهاء من رصف مسافة 6 كم بخطة رصف العام الماضي ومن المقرر إدراج المسافة المتبقية بطول 6 كم بخطة رصف العام المالي القادم.

اعمدة انارة أعمدة الإنارة المتهالكة سقوط أعمدة الإنارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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