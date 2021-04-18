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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تكشف تفاصيل الاضطرابات في سجن جو المركزي

علم البحرين
علم البحرين

علقت السلطات البحرينية على الوضع في سجن جو المركزي، على خلفية ورود أنباء عن اضطرابات بين بعض السجناء وعناصر الأمن هناك.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، أن عددا محدودا من السجناء قاموا على مدار الأيام الماضية داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في (جو) بإغلاق الممرات ورفض دخول العنابر ومخالفتهم للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مما أدى إلى تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل.

وأضافت أنه تم انذار السجناء المخالفين ودعوتهم على مدار الأيام الماضية للالتزام بالقانون، لكن لم يستجيبوا له، الأمر الذي استدعى، اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحقهم، ما دفعهم لارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء الواجبات المنوطة بهم.

وأشارت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أنه تم إخطار النيابة العامة وإطلاع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على تفاصيل الواقعة.

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