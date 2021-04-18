عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4%

صدى البلد

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4% خلال العام الجاري، بزيادة حوالي 0.9% مقارنة بما كان عليه في شهر أكتوبر 2020.


وتنبأ الصندوق في تقرير له، على موقعه الإلكتروني، بعنوان: "الآفاق الاقتصادية الإقليمية: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" أن تتنوع وتيرة الانتعاش الاقتصادي تنوعًا ملحوظًا من بلد لآخر حسب مؤشر المنحنى الوبائي المتعلق بفيروس كورونا ونسبة توزيع اللقاح المضاد للفيروس وتأثر قطاع السياحة وغيرها من القطاعات التي يتطلب العمل بها اتصالًا مباشرًا بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها .
 

كما توقع الصندوق استمرار تركيز الحكومات في سياساتها للعام الحالي على حفظ الأرواح وتوفير سبل العيش ودعم الانتعاش الاقتصادي مع السعي لتحقيق التوازن بين استدامة القدرة على تحمل الدين والصلابة المالية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة ألا يغفل صناع السياسات التحديات التحولية لبناء مستقبل أفضل وتعجيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولا ومرونة واستدامة.
 

يُذكر أن تداعيات الجائحة العالمية كان لها أثرها السلبي على إيرادات العديد من دول المناطق المعنية بتقرير صندوق النقد الدولي خلال العام الماضي، ما أدى إلى اتساع عجز الموازنة في هذه الدول ليبلغ حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي رغم ما اتخذته تلك الدول من تدابير لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
 

في حين زادت الاحتياجات المالية عن 15% من إجمالي الناتج المحلي في 14 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط، مقارنة بخمس دول في ظروف ما قبل الجائحة، بزيادة إجمالية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت 9% خلال العام الماضي؛ بينما زادت نسبة الدين الحكومي 70% من إجمالي الناتج المحلي في 13 دولة، مقابل 9% بنهاية عام 2019.

صندوق النقد الدولى الشرق الاوسط شمال إفريقيا نمو الناتج المحلى اخبار الاقتصاد

ترشيحاتنا

للحد من أخطاء الـvar.. اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة القمة بـ15 كاميرا

انقلبت سيارته لاند كروزو.. تحريات مكثفة حول حادث وزير الشباب والرياضة

الاختيار 2 .. قصة عمارة المنايفة إحدى القلاع الحصينة للمعتصمين المسلحين

لتحقيق رؤية 2030 .. جامعة عين شمس تنجح في محو أمية ١٥٦٧٣ شخصا

محافظ المنيا يوجه بإزالة فورية لمقهى يقدم الشيشة

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورياح على البلاد غدا.. والطقس شديد الحرارة

المحكمة الإدارية تؤيد حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

مبروك عطية بعد إجراء عملية البتر: حسوا بالنعمة واحمدوا الله

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

خاص .. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد تعرضه لحادث سير

وزير الرياضة يتعرض لحادث سير ونقله لأحد المستشفيات

القوى العاملة تنفي صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ