معرض فيصل للكتاب .. تعرف على أبرز العروض خلال شهر رمضان

تشهد الدورة التاسعة لمعرض فيصل الرمضانى للكتاب، المقرر إقامته بأرض الهيئة العامة للكتاب بشارع فيصل الطالبية فى الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان، مجموعة من العروض لتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب.

ومن أبرز التحفيزات والعروض المقدمة في المعرض، سعر الكتاب لا يتخطى الـ 20 جنيها،و عرض مجموعة من الإصدارات التي مر عليها سنوات، وربما لم يكن لها تواجد في سوق النشر حاليًا، وهو ما يجعلها نادرة.

وتقدم إحدى شركات الكتب الصوتية المشاركة في المعرض، ميزة للزائرين بزيارة موقعهم مجانًا على مدار شهر كامل.

يشارك فى المعرض ٤٢ دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وعدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية.

يضم المعرض العناوين: "الممثل الكوميدي، الممثل الكوميدي، نجيب محفوظ يقول، سجن النساء. روايه، حكاية كل كتاب، قلوب عاشقه رواية، المقهى الثقافى ، هموم المرأة العربية، أحمد حسن الزيات كاتباً وناقدا، عاشق الحريه ولى الدين يكن، الشخصية الشريرة فى الأدب المسرحى، خفايا نظام النجم الأمريكي".