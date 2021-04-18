اتحاد الغرف يطالب العاملين بالمشروعات السياحية سرعة التسجيل وتلقي لقاح كورونا

طالب الاتحاد المصري للغرف السياحية جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف منشأته استكمال التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة للتسجيل وتلقي اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد .

وأضاف الاتحاد أن وزارة الصحة بدأت في تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي الأسبوع الماضي وستستمر حتي تسجيل جميع العاملين .

ولفت إلى ضرورة التسجيل بالموقع لسرعة تلقي اللقاح، موضحا أن هناك تنسيق على أعلى مستوى لتسهيل تطعيم العمالة السياحية.

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بدأ مؤخرا في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر ، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار بتجهيز مقر في كل من شرم الشيخ والغردقة لتخصيصهما لتطعيم العاملين بالسياحة وتم تزويد المقرين بالتجهيزات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بهما .

وأشار الوصيف إلي أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي مهم لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم ، نظرا لتعاملهم مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم.

وقال إن التطعيم يعد أيضا خطوة مهمة للغاية تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية ويزيد من فرص و معدلات التدفق السياحي، حيث أن تلقي اللقاح يعد من المزايا الإضافية دوليا الفترة المقبلة لجذب السياحة الوافدة لكافة المقاصد السياحية حول العالم.

ونوه رئيس اتحاد الغرف السياحية بأن الإتحاد على تواصل مستمر مع الغرف السياحية وأيضا جمعيات الإستثمار السياحي بمختلف المحافظات السياحية للإسراع في تسجيل العاملين بالسياحة لتلقي اللقاح وآليات سرعة التسجيل بجانب مناقشة الخطوة المقبلة بعد انتهاء تطعيم العاملين بالمشروعات السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر وتحديد الية التطعيم بباقي المحافظات .