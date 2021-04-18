صلاح عبد الله : أتمنى فوز الزمالك اليوم في القمة 121

كشف الفنان صلاح عبد الله عن توقعاته بشان مباراة الأهلى والزمالك، التى من المقرر أن تجمع بينهما اليوم في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح عبد الله ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، اعتبر أن هذه المباراة مهمة وأتمنى فوز نادي الزمالك اليوم خاصة وان لدينا المؤهلات التي تؤهلنا للفوز.

القمة 121

يشارك الفنان صلاح عبد الله في عدد من المسلسلات الرمضانية هذا العام، منها هجمة مرتدة، قصر النيل، وفارس بلا زواج.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ودخل الفريقان في معسكر مغلق منذ 48 ساعة للاستعداد للمباراة.