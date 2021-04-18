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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي السعودي يستضيف الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

يسعى فريق الأهلي السعودي لتخطي هزيمته الثقيلة أمام الاستقلال الإيراني، عندما يواجه الدحيل القطري،اليوم الأحد، على ملعب رديف الجوهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.


وكان الأهلي السعودي تعرض  لخسارة قاسية أمام الاستقلال بخماسية مقابل هدفين، فيما حقق الدحيل فوزاً هاماً على حساب الشرطة العراقي بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من المجموعات.


وقالت صحيفة “الرياضية”،إن الضغوط تضاعفت على الفريق الجداوي بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها أخيراً، سواء في الدوري أو آسيا، حتى بعد تولي الروماني ريجيكامب تدريب الفريق، حيث تعرض للخسارة في آخر 7 مباريات بكل البطولات، علماً بأن فوزه الأخير محلياً يعود إلى تاريخ 5 فبراير الماضي، حينما انتصر على الوحدة.


في المقابل، يمر الدحيل بفترة جيدة تحت قيادة مدربه صبري لموشي، بعد الفوز على الشرطة العراقي في الجولة الأولى، خلال المباراة التي تألق فيها معظم عناصر الفريق هجومياً بقيادة إيدملسون جونيور، أولونغا، والمعز علي.


ويعاني الأهلي في مختلف خطوط الملعب خاصة الناحية الدفاعية، مع ابتعاد معظم نجومه عن مستواهم المعهود هذا الموسم، رغم تسجيل عمر السومة هدفي الفريق في مباراة الاستقلال.


ويحتل الدحيل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف الاستقلال بفارق الأهداف، بينما يتذيل الأهلي الترتيب حتى الآن دون نقاط رفقة الشرطة، بعد مرور أول جولة.


يذكر أن الاستقلال الإيراني سيواجه الشرطة العراقي في المباراة الأخرى بنفس المجموعة، وبعدها سيلتقي الأهلي مع الشرطة في الجولة الثالثة، فيما يتقابل الدحيل والاستقلال في الجهة الأخرى.

الاهلي السعودي الدحيل القطري دوري أبطال آسيا أخبار الرياضة عمر السومة

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