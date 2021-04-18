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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ليالى رمضان

علي جمعة: اختص الله ليالي رمضان بالصلات الربانية والنفحات الإلهية

اختصاص الله ليالى
اختصاص الله ليالى رمضان بنفحات ربانية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن لشهر رمضان منزلة عظيمة،,‏ لذلك يحتفي الكون كله به،‏ ففيه تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر‏،‏ وهو ما فسر به قول الرسول ﷺ ‏: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين" ‏(رواه مسلم)‏.

وأوضح علي جمعة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الحديث فيه إشارة إلى بركة الشهر وما يرجى للعامل فيه من الخير‏,‏ وأن العمل فيه يؤدي إلى الجنة‏.

وأشار إلى أن شهر رمضان يكثر فيه التجاوز عن الذنوب وغفرانها‏، فضلا عما اختص الله عز وجل ليالي شهر رمضان كلها بكثرة الصلات الربانية والنفحات الإلهية‏،‏ ففي الليل تسري طاقات الأنوار التي يتجلى بها الله على خلقه‏.

لماذا اختص الله رمضان بالصوم.. علي جمعة يجيب

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خصائص اختص الله بها رمضان

وأضاف علي جمعة أن الله اختص رمضان بوجوب صومه، فهو الشهر الوحيد الذي أوجب الله صومه وجعل صومه أحد أركان الدين.

ونوه علي جمعة بأن الله تعالى قال: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة :185]. وقال النبي ﷺ : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» [رواه البخاري ومسلم].

وأشار إلى أن الله  شرع الصوم في أوقات أخرى على جهة الندب كيومي الاثنين والخميس، والأيام القمرية الثلاثة من كل شهر عربي، وعاشوراء، ويوم عرفة، وقد يوجب المسلم على نفسه الصوم بالنذر، وقد يندب الإكثار في أغلب أيام الشهر كشهر شعبان والمحرم إلا أن ذلك كله لا يعارض أن شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي أوجب الله صومه.

وأكد علي جمعة، أن الصوم تدريب على الصبر واحتمال ألم الجوع في سبيل الله، ولقد وعد الله الصابرين بأجر عظيم فقال تعالى : ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر :10].

علي جمعة رمضان مفتي الجمهورية السابق ليالى رمضان أبواب الجنة شهر رمضان

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