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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 مفقودين جراء غرق سفينة شحن شرقي الصين

صدى البلد

أعلنت سلطات مقاطعة "تشجيانغ" شرقي الصين، فقدان 5 أشخاص وإنقاذ شخص واحد إثر غرق سفينة شحن قبالة ساحل المقاطعة . 


وذكرت إدارة الشؤون البحرية بالمقاطعة –في بيان اليوم الأحد- أن مركز البحث والإنقاذ البحري بالمقاطعة تلقى بلاغا بأن قاربا يقل طاقما مؤلفا من 6 أفراد غرق على بعد نحو 5ر3 ميل بحري شرق جزيرة "دونغلانغ" بمدينة "تايتشو" في المقاطعة.
 

وأضافت الإدارة أن 8 سفن إنقاذ ومروحية وأكثر من 10 قوارب صيد قريبة شاركت في عملية الإنقاذ، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين. 
 

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث. 

سفينة شحن الصين مقاطعة تشجيانغ الانقاذ البحري اخبار دولية

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