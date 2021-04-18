قصة شعر النمر تنتشر بين الجمهور.. ومحمد إمام: هو ده النجاح

نشر محمد إمام مجموعة صورا لبعض متابعيه في مسلسل النمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر على متابعيه تأثرا كبيرا بشخصيته في المسلسل، حيث اتبعوا طريقة قصة شعر “النمر” وهو ما اعتبره محمد إمام مؤشرا واضحا على نجاح المسلسل.

وكتب إمام معبرا عن فرحه بنجاح المسلسل: "ولا #يوتيوب بقى ولا #تويتر و لا #جوجل ولا اي ترند يسد قصاد #النمر.. هو ده النجاح الحقيقي نجاح جديد الحمدلله #قصت_النمر".

ويشارك في مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة،وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

ويعرض مسلسل النمر، بطولة الفنان محمد إمام، على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبو ظبي دراما”،وكلك على منصتي “شاهد- Watch iT”.

وتلقى محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي؛ بعد مشاركته في مسلسل هوجان، الذيدارت أحداثه حول تورط الشاب "هوجان" ذو القدرات الخارقة، في مقتل “سليمان” دفاعًا عن “بهلول”، ثم يتورط فيسرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة “هوجان” بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل “وردة” بحثها عنه والتقرب منه؛ لكي تتزوجه.