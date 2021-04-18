سلالة كورونا الهندية.. أكثر قدرة على العدوى وتقاوم اللقاحات

فيروس كورونا

تشهد الهند رقم قياسي عالمي لأكبر إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، يأتي ذلك بعدما تخلت عن حذرها ونظمت المهرجانات الدينية الجماعية والتجمعات السياسية، كما سمحت بحضور مباريات الكريكيت وغيرها.

وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، سجلت الهند خلال هذا الشهر فقط مليوني إصابة بكورونا، لتصبح ثاني دولة في العالم من حيث معدل الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية متجاوزة البرازيل.

خطورة السلالة الهندية

وأكدت منظمة الصحة العالمية خطورة السلالة الجديدة الهندية، مشيرة إلى أن فعالية لقاحات كورونا المسجلة أقل تأثيرًا على هذه السلالة.

طفرات مزدوجة

وقال العلماء إن الأبحاث على السلالة الجديدة الهندية أثبتت التأثير المحدود للقاحات عليها، وأنها تحتوي على طفرات تجعلها أكثر قدرة على العدوى والانتشار مقارنة بالسلالات الأخرى.

مخاوف اللقاحات المستخدمة لمواجهة الفيروس

وتثير السلالة الهندية مخاوف دول العالم بشأن اللقاحات المستخدمة، حيث أن برنامج كوفاكس الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يعتمد على مصنع فى الهند، يوفر جرعات لأكثر من 90 دولة نامية.

المصلحة أولًا

وأبطأت الهند المساعي التى يقودها برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات إلى الدول الأخرى حول العالم، وتسعى إلى تغطية احتياجتها أولًا من اللقاحات.

وتأتي هذه الموجة الثانية في الوقت الذي استخدمت فيه الدولة أكثر من ١٠٠ مليون جرعة لقاح منذ يناير الماضي، فىمحاولة لتعزيز برنامج الوقاية من الفيروس الذي قتل حتى الآن أكثر من ٣ ملايين شخص حول العالم.