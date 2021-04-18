عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف:استلام أكثر من 2800 طن قمح بعد مرور" 3أيام

محافظ بني سويف : توريد أكثر من 2800 طن قمح من الفلاحين في 3 أيام

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 2878طن و391كيلوجرام، وذلك منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الجاري ، وحتى صباح اليوم الأحد 18 أبريل " قبيل بدء أعمال توريد  اليوم " .

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين ، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

 

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل 333 ألف و556 طناً، فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب  أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة . 

إقرأ ايضا: 

ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر للمخالفين بمدينة بني سويف


ووجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات ، لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء ، خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق خلال الشهر الفضيل .

 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ ، للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي ، بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية بتوجيه حملات تفتيشية بمدينة بني سوي.

القمح بني سويف الزراعة محافظ بني سويف السوق السوداء الطب الدكتور محمد هاني غنيم السوق سعار

موضوعات متعلقة

توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بحوش عيسي وأبو المطامير

ترشيحاتنا

اتفاق ملزم ومُرضي.. بيان عاجل من السودان بشأن سد النهضة

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

هنجيبه مش هنسيبه.. واقعة مروعة لشاب تتسبب في انفعال وزير النقل على الهواء .. فيديو

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

النني أساسيا في تشكيل آرسنال أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

بعد زيادة إصابات كورونا .. صحة البرلمان تكشف احتمالية لجوء الحكومة لقرارات جديدة الفترة المقبلة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورياح على البلاد غدا.. والطقس شديد الحرارة

التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة

المحكمة الإدارية تؤيد حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ