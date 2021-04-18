بعد إنجابها 12 طفلا .. سيدة تنشر صورا لملابسهم بعد غسلها في يوم واحد

نشرت سيدة صورا لأكوام الملابس التي تقوم يوميا بغسلها الخاصة بأطفالها، وذلك بعد علمها بأنها حامل في الشهر الثالث للطفل الثاني عشر لها وكتبت أنها تعاني من ملابس الأطفال التي ينتهي بها الحال و تكون أكوام ضخمة في المنزل.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة برتني البريطانية البالغة من العمر 32 عاما، أوضحت أنها تغسل أكوام من الملابس يوميا بسبب عدد أبنائها الكبير وتتساءل "هل سيمكنها تحمل عبء جديد".

نشرت السيدة صورة لأكوام الملابس في غرفة الأطفال، وقالت إنها فقط ملابس اليوم التي قاموا بخلعها عقب عودتهم من مدارسهم، ولا تعلم متى تقوم بغسل تلك الأكوام وتتخلص منها.

جدير بالذكر أن السيدة بريتني أنجت 3 توائم وفي كل مرة كانت حاملا في ثلاثة مواليد ومن ثم أنجبت مولودين توأم العام الماضي، وعلمت منذ أسابيع أنها حامل في الطفل الثاني عشر.

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