عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك

حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك

الأكل والشرب بعد
الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: “ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟”.


وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا إنه من المعلوم شرعا أن وقت وجوب الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، فيجب حينئذ الإمساك عن المفطرات، أما مدفع الإمساك الذى تعارف عليه الناس فهو تنبيه لاقتراب وقت الفجر.

 

وأضاف مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”،أنه لا يترتب على مدفع الإمساك حكم شرعي، لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق.

 

وأشار إلى أن النبي أرشد صحابته إلى ذلك فقال "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم،فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" رواه البخاري.


وأكد أنه بناء على ذلك فلا بأس بأن يأكل الإنسان أو يشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر. 

 

موعد وقت الإفطار

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، يقول صاحبه: “هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب؟ أم يجب الانتظار للتشهد؟”.
 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال،قائلا:“إن وقت الإفطار يكون عند دخول وقت المغرب؛ بمعنى: أول ما يقال حان الآن موعد أذان المغرب”.

 

وأضاف أمين الفتوى أن بعض الناس يقولون ننتظر حتى الشهادتين، وبعضهم  ينتظر حتى ينتهي الأذان، وكل ذلك ليس مطلوبا، فالإنسان يباح له الإفطار مع بداية الأذان.

 

وأوضح أمين الفتوى أن الإنسان إذا كان معتادا على عادة معينة، كواحد اعتاد أن ينتظر للتشهد ويرتاح على تلك العادة؛ فلا مانع، ولكن وقت الإفطار يبدأ من وقت أذان المغرب.

مدفع الإمساك الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك الصوم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر موعد وقت الإفطار

ترشيحاتنا

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

هنجيبه مش هنسيبه.. واقعة مروعة لشاب تتسبب في انفعال وزير النقل على الهواء .. فيديو

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

النني أساسيا في تشكيل آرسنال أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

الهجرة: متابعة إجراءات نقل جثمان الكابتن إبراهيم يوسف غدا للقاهرة مع السفارة المصرية بالرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد زيادة إصابات كورونا .. صحة البرلمان تكشف احتمالية لجوء الحكومة لقرارات جديدة الفترة المقبلة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورياح على البلاد غدا.. والطقس شديد الحرارة

التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة

المحكمة الإدارية تؤيد حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

مبروك عطية بعد إجراء عملية البتر: حسوا بالنعمة واحمدوا الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ