الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: “ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟”.



وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا إنه من المعلوم شرعا أن وقت وجوب الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، فيجب حينئذ الإمساك عن المفطرات، أما مدفع الإمساك الذى تعارف عليه الناس فهو تنبيه لاقتراب وقت الفجر.

وأضاف مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”،أنه لا يترتب على مدفع الإمساك حكم شرعي، لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق.

وأشار إلى أن النبي أرشد صحابته إلى ذلك فقال "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم،فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" رواه البخاري.



وأكد أنه بناء على ذلك فلا بأس بأن يأكل الإنسان أو يشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر.

موعد وقت الإفطار

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، يقول صاحبه: “هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب؟ أم يجب الانتظار للتشهد؟”.



وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال،قائلا:“إن وقت الإفطار يكون عند دخول وقت المغرب؛ بمعنى: أول ما يقال حان الآن موعد أذان المغرب”.

وأضاف أمين الفتوى أن بعض الناس يقولون ننتظر حتى الشهادتين، وبعضهم ينتظر حتى ينتهي الأذان، وكل ذلك ليس مطلوبا، فالإنسان يباح له الإفطار مع بداية الأذان.

وأوضح أمين الفتوى أن الإنسان إذا كان معتادا على عادة معينة، كواحد اعتاد أن ينتظر للتشهد ويرتاح على تلك العادة؛ فلا مانع، ولكن وقت الإفطار يبدأ من وقت أذان المغرب.