إعادة رصف شوارع الترعة القديمة وبنى ادريس ومصرف مهني بالقوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة والعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030.

ولفت إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع مع ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مشيدًا بالأعمال الاشرافية لهيئة الطرق والكبارى في أعمال إعادة الرصف بناءًا على البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل من حيث متابعة إزالة أي معوقات يمكن أن تواجه اعمال اعادة الرصف.



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم الإنتهاء من إعادة الرصف لعدد من الطرق بمدينة القوصية منها شارع الترعة القديمة ، شارع طريق بنى ادريس ، شارع مصرف مهني بأطوال وصلت إلى أكثر من 2 كيلومتر بمتوسط عرض 13متر وذلك ضمن أعمال إعادة الرصف في الشوارع والطرق ذات الأولوية والتي تمثل محاور حيوية لخدمة المواطنين خاصة مع انتهاء توصيل المرافق للمنازل وأخرها الغاز الطبيعي.

وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل الأعمال وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أنه تم تكليف هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية بالمتابعة الدورية لهذه الأعمال ضمن خطة الرصف الموضوعة بالخطة الإستثمارية لمركز القوصية للعام المالي الحالي 2020/2021 للاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ أولاً بأول والعمل على تذليل العقبات وتقديم الدعم للانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقاً وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية.