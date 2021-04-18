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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعلق على تدهور صحة أليكسي نافالني أبرز المعارضين الروس

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني

أعرب ‏وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن قلقه البالغ على صحة المعارض الروسي المضرب عن الطعام أليكسي نافالني.

 

وقال لودريان، في تصريحات على "قناة فرانس 3"، إن وضع نافالني مقلق للغاية، داعيًا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامته الصحية فضلا عن إطلاق سراحه.

 

كان ياروسلاف أشيخمين، الطبيب المختص بحالة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، أوضح أن الأخير قد يموت في أي لحظة داخل السجن.

 

وقال الطبيب إن نافالني - الذي يعد أبرز الكرملين - دخل في إضراب عن الطعام للأسبوع الثالث، إن حالته الصحية تتدهور بشكل سيء، مشيرًا إلى أنه قد يلقى حتفه في أي لحظة، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

 

وأوضح الطبيب الروسي، أن التحاليل التي حصل عليها من نافالني، تشير إلى ارتفاع حاد في نسبة البوتاسيوم داخل جسمه، وهو ما قد يعرضه لسكتة قلبية.

 

وأشار الطبيب إلى أن مستويات الكرياتينين أيضًا كانت مرتفعة داخل جسم المعارض الروسي، موضحًا أن ذلك يبرهن على ضعف أداء الكلى.

 

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح في وقت سابق من اليوم، بأن أليكسي نافالني، المريض والمضرب عن الطعام، يعيش وضعًا "غير عادل على الإطلاق".

 

وردًا على سؤال في شأن تدهور حال نافالني، قال بايدن لصحفيّين إنّ هذا "غير عادل على الإطلاق".

 

وكان أطبّاء مقرّبون من نافالني طالبوا في وقت سابق السبت بالسماح لهم برؤيته فورًا، مؤكّدين أنّه قد يصاب بسكتة قلبيّة "في أيّ لحظة".

فرنسا روسيا وزير الخارجية الفرنسي المعارض الروسي أليكسي نافالني

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