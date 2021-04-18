فنانون لكن أزواج .. أبرز ثنائيات دراما رمضان 2021

شهدت دراما رمضان 2021 وجود أكثر من عمل درامى يجمع بين زوجين من الوسط الفنى، نستعرضهم من خلال السطور التالية ..

مسلسل نسل الأغراب

لم يعد مسلسل "نسل الأغراب " العمل الأول الذى يجمع الثنائى محمد سامى وزوجته مى عمر ولكنهم سبق واجتمعوا فى عدد من الأعمال.



ومن أبرز التى جمعت بين محمد سامى ومى عمر: "حكاية حياة, ولد الغلابة , تصبح على خير, الاسطورة ".

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.



مسلسل اللى ملوش كبير

خاض الثنائى أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز الماراثون الدرامى 2021 من خلال مسلسل "اللى ملوش كبير" والذى يعد أول عمل يجمعهما.



مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه».



مسلسل لحم غزال

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهم العام الماضى من خلال مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويُعرض مسلسل "لحم غزال" عبر قناتي "دبي" و"MBC مصر".