الدوري الإنجليزي.. النني يقود تشكيل آرسنال أمام فولهام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة فولهام، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولةا لـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل آرسنال الأساسي لمواجهة فولهام، تواجد الدولي المصري محمد النني.

تشكيل آرسنال:

حراسة المرمى: ريان

خط الدفاع: بيليرين - جابرييل - هولدينج - تشاكا

خط الوسط: محمد النني - داني سيبايوس - ساكا - سميث روي.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت - مارتينلي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز آرسنال على فولهام بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فولهام، في المركز الـ 18 بت 26 نقطة.