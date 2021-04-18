البط من الأكلات الأساسية فى عزومات رمضان، وهي وصفة مميزة وشهية ومحببة على كل مائدة ؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير طريقة عمل البط فى الفرن من الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

البط في الفرن..

المكونات :

بطة

بصل مفروم

ثوم مفروم

فلفل مفروم

مستكة

ملح

فلفل أسود

ورق لورا

4 ملاعق عسل أبيض

ليمون

ببريكا

زيت

طريقة تسوية البط في الفرن :

- اسلقي البط في ماء مغلي مع الفلفل الأسود والبهارات والبصل والفلفل الحار، واللورا والمستكة.

- قومي بخلط العسل الأبيض مع الملح والفلفل الأسود والبهارات والبصل والثوم المفروم، والزيت.

- اضيفي عصير الليمون إلى المكونات.

- قومي بدهن البطة بالمكونات.

- ضعيها في صينية فرن وادخليها على درجة حرارة 180.

