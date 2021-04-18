طريقة عمل البط فى الفرن
البط من الأكلات الأساسية فى عزومات رمضان، وهي وصفة مميزة وشهية ومحببة على كل مائدة ؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير طريقة عمل البط فى الفرن من الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
البط في الفرن..
المكونات :
بطة
بصل مفروم
ثوم مفروم
فلفل مفروم
مستكة
ملح
فلفل أسود
ورق لورا
4 ملاعق عسل أبيض
ليمون
ببريكا
زيت
طريقة تسوية البط في الفرن :
- اسلقي البط في ماء مغلي مع الفلفل الأسود والبهارات والبصل والفلفل الحار، واللورا والمستكة.
- قومي بخلط العسل الأبيض مع الملح والفلفل الأسود والبهارات والبصل والثوم المفروم، والزيت.
- اضيفي عصير الليمون إلى المكونات.
- قومي بدهن البطة بالمكونات.
- ضعيها في صينية فرن وادخليها على درجة حرارة 180.