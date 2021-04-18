عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هنجيبه مش هنسيبه.. واقعة مروعة لشاب تتسبب في انفعال وزير النقل على الهواء .. فيديو

وزير النقل في احد
وزير النقل في احد جولاته

انتشر على مدار الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة مروعة لأحد الشباب، الذي تحدى القطار بالنوم أسفله بين قضبانه أثناء مروره.

 

فيديو الأزمة 

وظهر بالفيديو مجموعة من الشباب يدعمون زميلا لهم لتنفيذ تحد خطير بالاستلقاء طوليا بين قضبان السكك الحديدية أثناء مرور أحد القطارات المسرعة.

وبادر الشاب بفعلته الخطرة، حيث نجا من الموت بسبب ارتفاع القطار عن سطح الأرض.

 

بين الحياة والموت 

وكشف كامل الوزير، وزير النقل عن خطورة ما فعله الشاب، قائلًا إن القطار لو كان من النوع المزود بشبكة أمامية لإزاحة الحجارة من على القضبان كان الشاب سيتعرض للأذى.

 

وأثارت الواقعة غضب وزير النقل متعجبا من رد فعل زملائه الذين دفعوه لذلك قائلا “بيهرجوا معاه وبيعملوله حفلة وبيسقفوله بدل ما ينصحوه ويقولوله كدة غلط”.

 

هنجيبه مش هنسيبه 

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد لوزير النقل “هتعملوا معاه إيه ؟" أجاب وزير النقل: بندور عليه وهنجيبه مش هنسيبه.

وعدد وزير النقل وقائع مؤسفة لأحداث مشابهة منها قفز أحد الركاب من القطار أثناء سيره للتعلق بأحد الكباري، وقذف أحد القطارات بالحجارة مما تسبب في فقأ عين أحد الركاب.

 

غضب على مواقع التواصل 

واستقبلت مواقع التواصل الاجتماعي تلك الفيديوهات بغضب عارم وتعليقات تطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المستهترين بحياتهم وحياة الركاب.

وقال رواد السوشيال ميديا إن أخطاء أشخاص مهملين قد تتحول إلى كوارث تودي بحياة المئات.

وزير النقل السكك الحديدية كامل الوزير أحمد موسى صدى البلد

موضوعات متعلقة

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

ترشيحاتنا

اتفاق ملزم ومُرضي.. بيان عاجل من السودان بشأن سد النهضة

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

هنجيبه مش هنسيبه.. واقعة مروعة لشاب تتسبب في انفعال وزير النقل على الهواء .. فيديو

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

النني أساسيا في تشكيل آرسنال أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

بعد زيادة إصابات كورونا .. صحة البرلمان تكشف احتمالية لجوء الحكومة لقرارات جديدة الفترة المقبلة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورياح على البلاد غدا.. والطقس شديد الحرارة

التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة

المحكمة الإدارية تؤيد حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ