هنجيبه مش هنسيبه.. واقعة مروعة لشاب تتسبب في انفعال وزير النقل على الهواء .. فيديو

انتشر على مدار الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة مروعة لأحد الشباب، الذي تحدى القطار بالنوم أسفله بين قضبانه أثناء مروره.

فيديو الأزمة

وظهر بالفيديو مجموعة من الشباب يدعمون زميلا لهم لتنفيذ تحد خطير بالاستلقاء طوليا بين قضبان السكك الحديدية أثناء مرور أحد القطارات المسرعة.

وبادر الشاب بفعلته الخطرة، حيث نجا من الموت بسبب ارتفاع القطار عن سطح الأرض.

بين الحياة والموت

وكشف كامل الوزير، وزير النقل عن خطورة ما فعله الشاب، قائلًا إن القطار لو كان من النوع المزود بشبكة أمامية لإزاحة الحجارة من على القضبان كان الشاب سيتعرض للأذى.

وأثارت الواقعة غضب وزير النقل متعجبا من رد فعل زملائه الذين دفعوه لذلك قائلا “بيهرجوا معاه وبيعملوله حفلة وبيسقفوله بدل ما ينصحوه ويقولوله كدة غلط”.

هنجيبه مش هنسيبه

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد لوزير النقل “هتعملوا معاه إيه ؟" أجاب وزير النقل: بندور عليه وهنجيبه مش هنسيبه.

وعدد وزير النقل وقائع مؤسفة لأحداث مشابهة منها قفز أحد الركاب من القطار أثناء سيره للتعلق بأحد الكباري، وقذف أحد القطارات بالحجارة مما تسبب في فقأ عين أحد الركاب.

غضب على مواقع التواصل

واستقبلت مواقع التواصل الاجتماعي تلك الفيديوهات بغضب عارم وتعليقات تطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المستهترين بحياتهم وحياة الركاب.

وقال رواد السوشيال ميديا إن أخطاء أشخاص مهملين قد تتحول إلى كوارث تودي بحياة المئات.