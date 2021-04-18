فيديوجراف.. سامية شنن .. مجرمة الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2

نالت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 اشادة من جموع المصريين الذي شاهدوا تزييف جماعة الاخوان لاحداث فض رابعة العدوية عام 2013

وسلط المسلسل الضوء على احداث فض اعتصام رابعة العدوية و اقتحام قسم كرداسة من جانب عناصر جماعة الإخوان وقتل 13 من أفراد الشرطة بطريقة وحشية.

وأظهرت الحلقة مشهدا للارهابية سامية شنن التي شاركت في اقتحام قسم كرداسة ومثلت بجثث شهداء الشرطة وقيامها باعطاء احد الشهداء ماء نار ليشربها لحظة احتضارة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الارهابية سامية شنن من خلال الفيديوجراف التالي.