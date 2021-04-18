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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تنصح بالجلوس بهذه الطريقة .. فوائدها مذهلة

الجلوس
الجلوس

كشفت دراسة جديدة عن وضعية جلوس مفيدة وصحية لبعض الأشخاص، والبعض الآخر يواجه صعوبة في الجلوس في هذه الوضعية ويشعر بالألم الشديد والخدر والتشنجات.

 

ووفقا لموقع “timesofindia”، أن وضعية الجلوس هي القرفصاء، فهي تساعد على التخلص من التوتر والقلق الشديد.

 

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احذري هذه الوضعية في الجلوس.. تسبب الشلل العصبي

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تمارين اليوجا للتخلص من الإرهاق وتقوية العضلات.. فيديو

وأوضحت الدراسة فوائد الجلوس القرفصاء المذهلة وهي كالآتي:

1-  يحسن نطاق الحركة.

2- يحسن تدفق الدم.

3- طريقة رائعة لتمديد عضلاتك.

4- مفيد لركبتيك ومفاصلك.

5- يحسن وضعك.

6- يعزز حركة الأمعاء.

 

وأفادت الدراسة، أن عندما تجلس القرفصاء، يضع كاحلك مزيدًا من الضغط على شرايين الفخذين الداخليين، وهذا يجعل قلبك يضخ المزيد من الدم، مما يؤدي إلى تدفق الدم بشكل أفضل إلى جميع أجزاء الجسم.

 

هناك العديد من التمارين وأنماط اليوجا التي يمكن للمرء القيام بها لتحقيق المزيد من الرشاقة في الجزء السفلي من الجسم.


فيما يلي ست وضعيات لليوجا والتمددات التي يمكن أن تساعدك على الجلوس القرفصاء لمدة أطول
1. وضعية الطفل - تساعد في جعل أوتار الركبة والرباعية أكثر مرونة.
2. وضع الحمام - الوضع يحسن حركة الورك.
3. لمس أصابع القدم - يساعد على الاسترخاء عضلات الساق.
4. فاجراسانا - الوضعية تساعد على شد عضلات فخذيك إلى أقصى حد.
5. وضعية الرئة - الوضعية تجعل عضلات المؤخرة أقوى.
6. وضع الجسر - يساعد في محاذاة عضلات الحوض بشكل صحيح.
يمكنك أداء كل هذه الأوضاع يوميًا لمدة 10 ثوانٍ لمدة شهر لمعرفة الفرق..

الجلوس القرفصاء التوتر فوائد الجلوس التشنجات

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