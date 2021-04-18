واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون.. تعرف عليها

طرح تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، ميزة الرسائل المختفية لأول مرة في شهر نوفمبر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، أشارت العديد من التقارير إلى أن خدمة المراسلة الأشهر تعمل على إضافة ميزات جديدة للرسائل ذاتية الاختفاء.

وبحسب ما ذكره موقع "the star"، أشار تقرير جديد إلى أن تطبيق "واتساب"، أضاف دعما جديدا لميزة الرسائل المختفية Disappearing messages، لإصداره الخاص بهواتف آيفون، والتي تتيح لمسئولى الدردشات الجماعية إمكانيات أكبر للتحكم بهذه الميزة.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، طرحت منصة التراسل إعدادات جديدة تجعل ميزة "التدمير الذاتي" أكثر فائدة، حيث يضيف التحديث الأخير لتطبيق "واتساب" على متجر آب ستور، خيارا جديدا يمسح لمديرى المجموعات من تحديد من الأعضاء المشاركين في المجموعة يمكنهم استخدام وإرسال رسائل مختفية داخل الدردشة الجماعية.

وفي السابق، كانت تتوفر الرسائل المختفية في الدردشات الفردية والجماعية، ولكنها كانت تقتصر على المسؤولين فقط، ولا يملك المشاركين في الدردشات الجماعية أي سيطرة على اختفاء الرسائل، والآن أضاف "واتساب" خيارًا لأعضاء المجموعة ليكونوا أيضًا قادرين على التحكم في اختفاء الرسائل.

ويسمح الخيار الجديد للمسؤولين بتحديد ما إذا كان "كل المشاركين" أو "المسؤولين فقط" يمكنهم استخدام إعداد الرسائل المختفية، حيث أن هذه الميزة مجمعة مع القدرة على تغيير الإعدادات الأخرى بما في ذلك موضوع المجموعة ورمزها ووصفها، وكل ذلك سيكون متاحًا ضمن ميزة "تعديل معلومات المجموعة".



كيفية استخدام إعداد التحكم بميزة الرسائل المختفية في مجموعات واتساب:

الخطوة الأولى: إذا كنت مسؤول مجموعة وتريد الاحتفاظ بهذه الميزة كأداة إدارية فقط مقتصرة عليك دون الأعضاء الآخرين المشاركين فيها، افتح المجموعة المسئول عنها على واتساب.

الخطوة الثانية: انقر على اسم المجموعة للوصول إلى المعلومات الخاصة بها Group Info.

الخطوة الثالثة: من صفحة معلومات المجموعة، انقر على الإعدادات Group Settings.

الخطوة الرابعة: قم بالنقر على تعديل معلومات المجموعة Edit Group Info، ثم خدد خيار المسؤولين فقط Only Admins.