برلمانية : الأسبوع الثاني من رمضان هو الفيصل في إمكانية صدور قرارات جديدة بشأن إصابات كورونا

عبرت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن استيائها الشديد من حالة التهاون في الالتزام بطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، معقبة "بقالنا أكتر من سنة بنقول التزموا ومفيش جدوي لحد دلوقتي"، لافتة إلى أن هذه المرحلة تشهد تحورا كبيرا للفيروس من حيث عدم القدرة على تشخيص الإصابة هل هي كورونا أم نزلات برد وأنفلونزا؟

وأضافت "عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أننا نستطيع تحديد إمكانية لجوء الحكومة إلي إعلان قرارات جديدة متعلقة بمواجهة تداعيات الجائحة إلا بمرور الأسبوع الثاني من شهر رمضان والذي ستعطي معدلات الإصابة دليل التعامل في الفترة المقبلة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن جزئية زيادة الإصابات أيضا لم تكن المقياس الحقيقي لبلوغ ذروة المرحلة ولكن هي بمثابة إنذارات تحذيرية، فالمعيار الأول هو مدى الضغط الواقع على المستشفيات سواء من نقص في كميات الأكسجين أو أسرة العناية المركزة، وإذا وجدت هذه الحالة من هنا نستطيع الحكم.

وناشدت عضو لجنة الصحة، وسائل الإعلام بمختلف أنواعها من مرئية ومسموعة نشر المزيد من التوعية حول خطورة هذه الفترة والحث على ضرورة التزام المواطنين بآليات التباعد والإجراءات الاحترازية، فضلا عن أهمية تسجيلهم بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للحصول على التطعيم ضد الفيروس.

ويذكر أن بيانات وزارة الصحة أوضحت ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات منذ بداية شهر رمضان وصولا إلى اليوم الخامس من الشهر الكريم.

وسجلت الإصابات يوم الثلاثاء الماضي الأول من رمضان، 823 حالة إيجابية جديدة و 39 حالة وفاة.

وتزايدت الحالات يوم الأربعاء الثاني من رمضان لتسجل 831 حالة إيجابية و 44 وفاة.

ويوم الخميس الثالث من رمضان بلغ عدد الإصابات 837 حالة إيجابية و 41 وفاة.

والجمعة سجلت مصر 841 إصابة جديدة، و42 وفاة.