مجلس أمناء النجيلة يعقم المدرسة الثانوية عقب الامتحان التجريبي

تعقيم لجان الثانوية العامة بمطروح

تواصلت اليوم الأحد حملة تعقيم وتطهير المؤسسات التعليمية بمحافظة مطروح وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية وطبقاً لتوجيه اللواء خالد شعيب قائد الإقليم.

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وأوضح عاطف سلامة وكيل الوزارة أن اليوم تم تطهير وتعقيم مدرسة النجيلة الثانوية المشتركة قبل وبعد امتحان اليوم الأول للاختبارات التجريبية لطلاب الشهادة الثانوية وذلك بالتعاون بين الإدارة التعليمية مع السيد فتحي بوعبيسي رئيس مجلس الأمناء في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

تعقيم الجان



وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للسيد بوعبيسي رئيس أمناء النجيلة لتعاونه المثمر مع تعليم مطروح ومساهماته البارزة في تطهير وتعقيم جميع المؤسسات التعليمية بمدينة النجيلة والقرى والنجوع التابعة خلال العام الدراسي الحالي لضمان سلامة وأمان العاملين بها.



حملة تعقيم مدارس النجيلة



كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تابع انطلاق الامتحان الإلكتروني التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية بالمحافظة اليوم الأحد الاطمئنان على وصلات شبكة الإنترنت.

واطمأن لمحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وتوفير المناخ الآمن وكافة سبل الراحة، لضمان سير العملية الامتحانية في سهولة ويسر.



ووجه المحافظ بوقف أي أعمال حفر قد تؤثر على الخدمة بالمناطق المحيطة بالمدارس خلال فترة الامتحانات والتي بدأت في العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد وانتهت حتى الواحدة ظهراً لمدة ساعتين ونصف.