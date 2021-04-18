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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعقيم لجان الثانوية العامة بمطروح

مجلس أمناء النجيلة يعقم المدرسة الثانوية عقب الامتحان التجريبي

تعقيم اللجان بالنجيلة
تعقيم اللجان بالنجيلة

تواصلت اليوم الأحد حملة تعقيم وتطهير المؤسسات التعليمية بمحافظة مطروح وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية وطبقاً لتوجيه اللواء خالد شعيب قائد الإقليم.

 

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وأوضح عاطف سلامة وكيل الوزارة أن اليوم تم تطهير وتعقيم مدرسة النجيلة الثانوية المشتركة قبل وبعد امتحان اليوم الأول للاختبارات التجريبية لطلاب الشهادة الثانوية وذلك بالتعاون بين الإدارة التعليمية مع السيد فتحي بوعبيسي رئيس مجلس الأمناء في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

تعقيم الجان


وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للسيد بوعبيسي رئيس أمناء النجيلة لتعاونه المثمر مع تعليم مطروح ومساهماته البارزة في تطهير وتعقيم جميع المؤسسات التعليمية بمدينة النجيلة والقرى والنجوع التابعة خلال العام الدراسي الحالي لضمان سلامة وأمان العاملين بها.
 

حملة تعقيم مدارس النجيلة


كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تابع انطلاق الامتحان الإلكتروني التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية بالمحافظة اليوم الأحد الاطمئنان على وصلات شبكة الإنترنت.
واطمأن لمحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وتوفير المناخ الآمن وكافة سبل الراحة، لضمان سير العملية الامتحانية في سهولة ويسر.

ووجه المحافظ بوقف أي أعمال حفر قد تؤثر على الخدمة بالمناطق المحيطة بالمدارس خلال فترة الامتحانات والتي بدأت في العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد وانتهت حتى الواحدة ظهراً لمدة ساعتين ونصف.


وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن ١٩٨٨ طالبا بالشهادة الثانوية يؤدوا امتحان اليوم الأول من خلال أجهزة التابلت التعليمي الامتحان الإلكتروني التجريبي في ١٦ مدرسة ثانوية على مستوى محافظة مطروح موضحا أنه يجرى على مدار ثلاثة أيام اليوم الأحد والثلاثاء والخميس القادمين.

وأضاف أن الاختبار التجريبي يستهدف قياس كفاءة الشبكات للوصول إلى أفضل تصميم للسيرفرات والرصد الدقيق لأي عقبات مع تواجد رجال مركز التطوير التكنولوجي على مدار الامتحان لتقديم كافة سبل الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب لاجتياز الامتحان الإلكتروني التجريبي بنجاح.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة استلام كلمة المرور الخاصة بالاختبار التقني التجريبي المقرر أداؤه غدا الأحد 18 أبريل 2021 من تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المستهدفين من الامتحان هم طلاب الشهادة الثانوية العامة المنقولين من الصف الثاني الثانوي والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس عام - خاص - خدمات فيما عدا طلاب الدمج، مشددة على أنه في حالة تعذر استعلام كود وكلمة المرور من تطبيق تنويهات يمكن إرساله إلى البريد الموحد الخاص بالطلاب.

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