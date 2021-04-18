ممشى زجاج .. شاهد | تفاصيل تطوير قبة الإمام الشافعي

افتتح د . محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ود . خالد العناني وزير السياحة والآثار ، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي .



وتعد قبة الإمام الشافعي ذات قيمة معمارية عالية، إلى جانب قيمتها الروحية والتاريخية، لما تحويه من العناصر المعمارية والزخرفية من العصور المختلفة ، وقد شملت أعمال الترميم المباني والرخام والفسيفساء الخزفي .



وقد تضمنت أعمال ترميم المباني أعمال الحقن والتقوية وترميم الشروخ ، واستبدال الأحجار والطوب التالف ، أما بالنسبة للرخام فقد تم ترميم معظم الكسوة بالرخام ، ونظرا لسوء حالة الفسيفساء الخزفي بسبب حركة المشاة فقد تم نزعها وترميمها وإعادة تثبيتها على منسوب أكثر انخفاضًا بعد عزلها، وقد تم تركيب ممشى من الزجاج المقوى أعلاها.



كما تم ترميم القبة من الخارج حيث تم ترميم الكسوة الرصاص والعشاري وتم عزل جميع الأسطح الخارجية وعمل نظام لصرف الماء، كما تم ترميم أسطح القبة الداخلية وأسقف الممر والمدخل وترميم المقصورات والتركيبات والأبواب ، كما تم تصميم نظام إضاءة حديث يتناسب مع النسيج التاريخي للقبة .



وشهد الافتتاح د . مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وخالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة .

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