8 رمضان.. انطلاق فعاليات أهلا رمضان بالحديقة الثقافية

تستعد الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف لاستقبال الجمهور في احتفالات ليالي رمضان الثقافية والتي تقام تحت عنوان "أهلا رمضان" والتي تبدأ يوم 8 رمضان وتستمر حتى 17 رمضان.

وتتضمن ليالي رمضان العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، كورش الفنون التشكيلية المتنوعة، وورش الحكي، وعروض مسرحية وغنائية، وكورال الأطفال، وفقرات ترفيهية كالساحر والأراجوز والسيرك، وأنشطة متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة من خلال ورش الدمج، ودوري المواهب في مجالات العزف والغناء وإلقاء الشعر، وغيرها من الأنشطة المتنوعة يوميا والتي تقدم جميعها مجانا للأطفال وذويهم، بالإضافة لمعرض للكتب والإصدارات، ومعرض منتجات ذوي الهمم، ومعرض فن تشكيلي للوحات الأطفال.

تأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.