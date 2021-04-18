عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

8 رمضان.. انطلاق فعاليات أهلا رمضان بالحديقة الثقافية

الحديقة الثقافية
الحديقة الثقافية

تستعد الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف لاستقبال الجمهور في احتفالات ليالي رمضان الثقافية والتي تقام تحت عنوان "أهلا رمضان" والتي تبدأ يوم 8 رمضان وتستمر حتى 17 رمضان.

 

وتتضمن ليالي رمضان العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، كورش الفنون التشكيلية المتنوعة، وورش الحكي، وعروض مسرحية وغنائية، وكورال الأطفال، وفقرات ترفيهية كالساحر والأراجوز والسيرك، وأنشطة متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة من خلال ورش الدمج، ودوري المواهب في مجالات العزف والغناء وإلقاء الشعر، وغيرها من الأنشطة المتنوعة يوميا والتي تقدم جميعها مجانا للأطفال وذويهم، بالإضافة لمعرض للكتب والإصدارات، ومعرض منتجات ذوي الهمم، ومعرض فن تشكيلي للوحات الأطفال.

 

تأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

اهلا رمضان الحديقة الثقافية المركز القومي لثقافة الطفل فعاليات ثقافية المجلس الأعلى للثقافة

ترشيحاتنا

الكويت.. براءة مصري من تهمة هتك عرض أمريكية

تجمع بين الاناقة والجرأة.. شاهد إطلالات أروى جودة

بإمكانيات فائقة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي Mi 11 Lite 5G

أخبار الفن.. تعرف علي زوجة الشيخ خطيب فى الاختيار 2.. وهذا مشوار صعود المخرج بيتر ميمي

وجه برفع حالة الطواريء بمستشفيات القليوبية .. وزير التنمية المحلية يتابع تطورات حادث قطار طوخ

أمريكا: محادثات فيينا النووية مع إيران مثمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

صراحة مفاجأة.. الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة بسبب كورونا

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

شاهد.. أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوي

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

أول صور من حادث قطار القاهرة المنصورة في بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ