الجائزة خاتم ذهب.. محافظ شمال سيناء يسحب قرعة فوازير بإحدى مدارس العريش   

أجرى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء السحب اليومى لفزورة كان ياما كان الرمضانية التي تنظمها مدرسة الشهيد احمد شحاتة التجريبية بالعريش.

وفازت بها مايا محمود ممتاز بالصف الثالث الابتدائي ، وكانت الجائزة عبارة عن خاتم ذهب، وقد سلمه المحافظ لها بحضور رعاة الفزورة.

مسابقة رمضانية

وفي نفس السياق.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن مسابقة رمضانية لطلبة وطالبات المدارس ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .





وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن المسابقة تنفذها إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المديرية تحت اسم : " آية وسورة " .. حيث يتم فيها ذكر آية قرآنية ، والمطلوب من المشاركين من الطلاب ذكر رقم الآية واسم السورة التي توجد بها هذه الآية ، ومن شروط المسابقة أن يكون المشارك من طلاب مدارس شمال سيناء على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة بجميع المراحل التعليمية .

حيث يتم طرح سؤال المسابقة يوميًا على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم .. على أن يتم تجميع الإجابات وإرسالها مجمعة فى مظروف باليد على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالعريش .

ومن جانبه .. أكد عاطف أحمد حمدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم على أنه يتم إعلان السؤال ونشره يوميا الرابعة عصر كل يوم على الصفحات الخاصة بوكيل الوزارة والعلاقات العامة ، وأن الاجابات ترسل مجمعة فى موعد أقصاه الثامن من شهر شوال ١٤٤٢هجرية الموافق العشرون من شهر مايو ٢٠٢١ ميلادية .. مشيرا الى أنه سيتم استلام الاجابات باليد ومعتمدة من ادارة المدرسة التابع لها الطالب ، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية بعد فرز الإجابات. . كما سيتم سحب الفائزين فى المسابقة أصحاب الإجابات الصحيحة بالقرعة لعدد 10 فائزين وذلك عن طريق السيد وكيل الوزارة.