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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد زيادة الإصابات بـ كورونا.. صحة البرلمان: احتمالية لجوء الحكومة لقرارات جديدة.. والفترة الحالية تشهد تحورا كبير للفيروس.. وتوفير اللقاح المعالج الحل الأسلم.. ومطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

صورة تعبيرية- فيروس
صورة تعبيرية- فيروس كورونا
  • بعد زيادة الإصابات.. صحة البرلمان تكشف احتمالية إصدار الحكومة قرارات جديدة الفترة المقبلة 
  • برلمانية: الأسبوع الثاني من رمضان هو الفيصل في إمكانية صدور قرارات جديدة بشأن إصابات كورونا 
  • برلماني: نشهد تحورا كبيرا لفيروس كورونا بالأيام الحالية.. وحالة تهاون من المواطنين

 

 

تبذل القيادة السياسية أقصى جهودها في مواجهة تداعيات كورونا، واستيعاب الآثار السلبية عن المواطنين، وذلك من خلال حزمة تيسيرات أصدرتها، كان أبرزها توفير اللقاح المعالج بشكل مجاني لجميع المواطنين، وبشكل يومي توجه الحكومة للمواطنين توصيات وتحذيرات من أجل الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خفض أجل حدة انتشار الفيروس وانخفاض الإصابات.

 

إلا أن بيانات وزارة الصحة الأخيرة أوضحت ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات منذ بداية شهر رمضان وصولا إلى اليوم الخامس من الشهر الكريم، ويأتي ذلك نتيجة التهاون في تطبيق طرق الوقاية، الأمر الذي عبر نواب البرلمان عن استيائهم بسبب ذلك، موضحين أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات، فضلا عن كشفهم لاحتمالية لجوء الحكومة إلى إصدار قرارات جديدة بسبب التزايد المستمر في أعداد الإصابات.

 

في البداية، قالت النائبة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا أوشكت على أن تقارب 1000 حالة يوميا، وذلك بسبب حالة الاستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الدولة.

 

وعن احتمالية صدور قرارات جديدة من الحكومة بعد مؤشرات زيادة الإصابة، أكدت  النائبة ايرين سعيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بالطبع ومن المؤكد أن تصدر القيادة السياسية إجراءات جديدة تتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان تزامنا مع حلول عيد الفطر، معقبة: "سيكون هذا التوقيت ملائما بسبب قرب انتهاء الفصل الدراسي أيضا".

 

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة استندت في مواجهة تداعيات كورونا إلى توفير اللقاح المعالج، وذلك باعتبار هذا الحل الأمثل والأقوى، ولا سيما في هذه المرحلة الشرسة التي نشهدها، معقبة: "وفرنا مخزون كبير من اللقاح ولكل الفئات وأكثر من جرعة".

 

وتابعت النائبة: “توجد حالة من اللامبالاة من جانب المواطنين تجاه الالتزام بطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية وما زلنا في تقديم التوصيات والتحذيرات”.

 

من جانبها، عبرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن استيائها الشديد من حالة التهاون في الالتزام بطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، معقبة: "بقالنا أكتر من سنة بنقول التزموا ومفيش جدوى لحد دلوقتي"، لافتة إلى أن هذه المرحلة تشهد تحورا كبيرا للفيروس من حيث عدم القدرة على تشخيص الإصابة هل هي كورونا أم نزلات برد وإنفلونزا؟".

 

وقالت إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لا نستطيع تحديد إمكانية لجوء الحكومة إلى إعلان قرارات جديدة متعلقة بمواجهة تداعيات الجائحة إلا بعد مرور الأسبوع الثاني من شهر رمضان، حيث ستعطي معدلات الإصابة دليل التعامل في الفترة المقبلة.

 

وأضافت عضو مجلس النواب أن جزئية زيادة الإصابات أيضا لم تكن المقياس الحقيقي لبلوغ ذروة المرحلة ولكن هي بمثابة إنذارات تحذيرية، فالمعيار الأولي هو مدى الضغط الواقع على المستشفيات سواء من نقص في كميات الأكسجين أو أسرة العناية المركزة، وإذا وجدت هذه الحالة من هنا نستطيع الحكم.

 

وناشدت عضو لجنة الصحة، وسائل الإعلام بمختلف أنواعها من مرئية ومسموعة نشر المزيد من التوعية حول خطورة هذه الفترة والحث على ضرورة التزام المواطنين بآليات التباعد والإجراءات الاحترازية، فضلا عن أهمية تسجيلهم بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للحصول على التطعيم ضد الفيروس.

 

وفي هذا الصدد، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تعمل على قدم وساق في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ولا سيما بالفترة الحالية بعد إعلانها توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين، فضلا عن توفير مخزون كاف من كميات الأكسجين بالمستشفيات وتوزيعه مجانيا على المصابين بالعزل المنزلي.

 

وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حال استمرار منحنى الإصابات بفيروس كورونا في الصعود بالزيادة، من الوارد جدا أن تقوم القيادة السياسية بإصدار إجراءات جديدة تضمن تعديلات في مواعيد غلق المحال التجارية وغيرها من القرارات التي من شأنها إعادة الانضباط بين المواطنين في التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحورا كبيرا للفيروس ويرجع السبب في ذلك هو الزيادة المستمرة في ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وهذا ما أكده الجانب العلمي للدراسات القائمة حول أسباب انتشاره.

 

وتابع النائب: “لا بد من إطلاق حملات إعلانية توعوية تهدف إلى حث المواطنين على معاونة الحكومة في هذه الأزمة والعزوف عن هذا التكاسل والتهاون”.

 

آخر معدلات الإصابة بفيروس كورونا 

وسجلت الإصابات يوم الثلاثاء الماضي الأول من رمضان، 823 حالة إيجابية جديدة و39 حالة وفاة. 

 

وتزايدت الحالات يوم الأربعاء الثاني من رمضان لتسجل 831 حالة إيجابية و 44 وفاة.

 

ويوم الخميس الثالث من رمضان، بلغ عدد الإصابات 837 حالة إيجابية و41 وفاة.

 

وأمس الأول، الجمعة، سجلت مصر 841 إصابة جديدة، و42 وفاة.

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