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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الري أمام البرلمان: سد النهضة تحدي.. ونعاني من عجز مائي بنسبة 90%

وزير الري والموارد
وزير الري والموارد المائية

قال د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن هناك عجز مائي بنسبة ٩٠٪؜ ونقوم بتقليل العجز من خلال الاستيراد في صورة محاصيل زراعية وهذه تعتبر مياه افتراضية، مشيرا إلى أن الدولة تواجه مجموعة من التحديات في ملف المياه.

وأضاف وزير الري، أثناء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الذي جاء بعنوان الأمن المائي والتحديات الراهنة، أن سد النهضة أحد التحديات التي تواجهنا وكذلك التغيرات المناخية والزيادة السكانية مما يدعونا إلي ضرورة حسن إدارة المياه، مشيرا إلى أن هذه التحديات تمثل صدمات خاصةً في حالات الجفاف والفيضان.
وأوضح الوزير: “اتبعنا سياسة استيراتيجية منذ ٥ سنوات لتحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها  بكفاءة عالية”. 

وأكد وزير الري أن الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية لاستيعاب الزيادة السكانية والتعامل مع التحديات الراهنة.

وأشار الوزير إلي أن هناك مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه وتبطين الترع لرفع كفاءة استخدام المياه، موضحا أن مصر الأعلي  كفاءة في استخدام المياه بالقارة الافريقية.

وأشار الوزير إلي استمرار جهود الدولة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية ومنها تحلية مياه البحر وشدد على أهمية استمرار الجهود الرامية  للتوعية بالحفاظ على المياه.

زير الموارد المائية والري عجز مائي محاصيل زراعية لجنه الدفاع والامن القومى الأمن المائي

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