عبد الحميد بسيوني: مباراة القمة لا تعترف بغيابات اللاعبين

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش ونجم الزمالك الأسبق، أن قمة الأهلى والزمالك لا تعترف بغيابات الفريقين وترفع شعار بمن حضر.

وقال عبد الحميد بسيوني في مداخلة هاتفية ببرنامج “النجوم في رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى "أتمنى نشوف مباراة فنية على أعلى مستوى ونشوف قمة على المستوى الأخلاقى والانضباطى".



وأضاف عبد الحميد بسيوني "الفريق الأكثر هدوءا وانتشارا في الملعب واستغلالا للفرص سيفوز بالقمة".



وتابع نجم الزمالك الأسبق "سعيد بوجود حكم مصري في القمة، وواثق في التحكيم المصري، عانينا كثيراً من أخطاء التحكيم الأجنبى في القمة".



واستطرد المدير الفني للطلائع "لعبت مباريات قمة كثيرة وكانت أجمل من الكلاسيكو في الوقت الحاضر لانها كانت بحضور جماهيرى كبير ، لوحة فنية رائعة لاتنسى في تاريخ أي لاعب".



وعن المهاجمين قال عبد الحميد بسيوني "أتوقع ظهور مروان حمدى في هجوم الزمالك ومحمد شريف في هجوم الاهلى فهو لاعب مميز للغاية".