توجه عراقي لإصدار جواز سفر خاص بمتلقي لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، يوم الأحد، أنه سيتم إصدار جواز سفر خاص للمواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا، فيما أعلن عن موعد إنجاز إحدى المستشفيات في بغداد.

وقال التميمي وفقا لما ذكرته السومرية نيوز إن "هناك توجهاً لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر خارج العراق".

وبين وزير الصحة العراقي أن وزارته ستبدأ في الأسبوع المقبل بالاعتماد على المنصة الالكترونية الخاصة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، لكونها تتضمن معلومات دقيقة عن المواطن الذي يتلقى اللقاحز

وحول مضاعفات اللقاح، أكد التميمي عدم تسجيل أية مضاعفات لغاية الآن لاسيما أن اللقاحات المعتمدة جميعها آمنة ومقرَّة من الصحة العالمية.