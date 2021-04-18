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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة مودة الأدهم والمحكمة تأمر بضبط حنين حسام

مودة الادهم وحنين
مودة الادهم وحنين حسام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر، لجلسة 18 مايو  لحضور أحد المختصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالأجهزة اللازمة لعرض الفيديوهات المضبوطة بناء على طلب محامي المتهمة، وأمرت بضبط واحضار حنين حسام.


ودافعت مودة الأدهم عن نفسها أمام المحكمة، قائلة "أنا بقالى سنة محبوسة اترفدت من جامعتى وخسرت كل حاجة فى حياتى، كل ده عشان بعمل فيديوهات، الفيديوهات اعمل فيا كل ده، أنا معملتش حاجة غلط".


وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

 

ووجهت التحقيقات تهمة ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

مودة الادهم حنين حسام محكمة جنايات القاهرة

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