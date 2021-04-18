وصول محافظ القليوبية ومدير الأمن لموقع انقلاب قطار القاهرة - المنصورة

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إلى موقع حادث انقلاب قطار “القاهرة - المنصورة” عند مدخل مدينة بنها للوقوف على مستجدات الحادث والاطمئنان على حالة الضحايا.

وشهدت محافظة القليوبية انقلاب قطار “القاهرة - المنصورة” عند مدخل بنها في القليوبية منذ قليل، وذلك بسبب خروج عدد من العربات عن القضبان مما تسبب في وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجار نقل المصابين إلى المستشفيات، ويتم التعامل مع الواقعة بحضور قيادات المحافظة.