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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يطالب بتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين والإفراج الفوري عنهم

صدى البلد

طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


وشدد العسومي - فى بيان صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام - على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة لهم، محملًا القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين. 


وأدان رئيس البرلمان العربي استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحقهم، والتي تخالف كافة القوانين والقواعد الدولية التي تفرض التزامات لا يجوز مخالفتها في التعامل مع الأسرى، مطالباً في الوقت ذاته كافة الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وإلزامها بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وفضح الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها بحقهم أمام العالم أجمع.


وأكد العسومي، تضامن البرلمان العربي التام مع الأسرى الفلسطينيين، معرباً عن التقدير الكامل للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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