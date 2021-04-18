مباراة مجنونة.. باريس سان جيرمان ينتزع فوزا قاتلا من سانت إيتيان

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره سانت إيتيان بنتيجة 3 -2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دي فرانس، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الفرنسي.

سجل سانت إيتيان الهدف الأول في الدقيقة 77 عن طريق دينيس بوانجا، قبل أن ينجح كيليان مبابي في تعديل النتيجة سريعا لباريس سان جيرمان، بعدها بدقيقتين فقط.

وعاد مبابي لتسجيل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

تمكن رومان حمومة من إدارك التعادل لفريق سانت إيتيان في الدقيقة 92، لكن أن باريس سان جيرمان رفض الاستسلام وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 95 عن طريق إيكاردي.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ريكو

خط الدفاع: باكر - بريسنيل كيمبيمبي- كيرير - فلورينزي.

خط الوسط: هيريرا - دانيلو- رافينيا.

خط الهجوم: ساربيا - كيليان مبابي - مويس كين.

وبهذا النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة محتلا وصافة ترتيب الدوري الفرنسي، خلف ليل المتصدر بـ 70 نقطة، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند النقطة 39 في المركز الـ 13.