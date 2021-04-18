زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب غربي إيران

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم “الأحد” بأن زلزالا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي البلاد على طول الخليج العربي، أتبعه وقوع ما يزيد عن 12 هزة ارتدادية ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل.



كما بث التلفزيون الرسمي صورا لجدران متصدعة ومنهارة التقطت بكاميرات الهواتف الجوالة في أحد المناطق بمدينة "بندر غناوه" مركز الزلزال.



ووقعت 3 هزات ارتدادية بقوة 4 درجات عقب الهزة الأرضية الأولى، بالإضافة إلى هزات ارتدادية أخرى أضعف شدة من ذلك.



يشار إلى أنه في عام 2017، ضرب زلزال بقوة 7 درجات غربي إيران وأدى إلى مصرع أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 9 آلاف أخرين.