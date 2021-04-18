الانتهاء من 5 ملاعب خماسية نجيل صناعي في مطروح

الانتهاء من تنجيل ملاعب بمطروح

تابع خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح الانتهاء من عدد من الملاعب الخماسية منجلة صناعيا ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لهذا العام للتيسير على الشباب والمساعدة في ممارسة الأنشطة الرياضية.

اقرأ أيضا:

توقيع بروتوكول لتطوير المنطقة المحيطة بشمالى بسيوة



وأكد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أنه تم الانتهاء من ٥ ملاعب خماسية منجلة صناعيا ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لهذا العام لافتا أن مراكز الشباب الجاهزة للافتتاح مراكز شباب فوكة ومركز شباب سوانى جابر ومركز شباب زاوية العميد بالحمام ومركز شباب الصحفاق.



تخطيط الملاعب



وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح للتوسع في إقامة الملاعب الرياضية لمساعدة كافة أبناء المحافظة في شتى المدن والتجمعات الصحراوية للممارسة الرياضة.



تجهيز اندية الشباب بمطروح



من ناحية أخرى تابع خالد عبد الحميد وتفقد المبنى الإداري لمركز شباب سوانى جابر وكذلك تابع عملية إزالة المبنى الإداري لمركز شباب جميمة بالضبعة تمهيدا لإنشاء مبنى جديد ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة لهذا العام وتابع أعمال الانتهاء من الملعب الخماسي وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب سيدي عبد الرحمن.



الانتهاء من 5 ملاعب



كما تفقد مركز شباب الرجاء بمنطقة أولاد مرعي التابع لإدارة مطروح وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته وبناء جزء من السور المنهار وفرش المركز باللاثاث اللازم وتوفير كل الإمكانيات للمركز لاستناف الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية وتقديم الخدمات المجتمعية للقرى.



يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة، في إطار تفقده لبعض المنشآت الرياضية بالمحافظة.



وأكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير بصحة جيدة وتعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد ب 6 أكتوبر لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

695

698