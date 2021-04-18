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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور تفاهم جديد.. إيران تعلن مواصلة مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، الذي يقود فريق التفاوض الإيراني في محادثات الاتفاق النووي في فيينا، صباح الأحد إن المفاوضات بين إيران ومجموعة P4 + 1 ستستمر يوم الأحد بأشكال ومستويات مختلفة.

 

وبحسب "طهران تايمز"، الإيرانية، قال عراقجي: "ستواصل مجموعات العمل على مستوى الخبراء مناقشة مجالي تخفيف العقوبات والقضايا النووية".

 

وبحسب كبير المفاوضين الإيرانيين، عقدت اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف يوم السبت بين إيران ووفود مجموعة 4 + 1. وقال عراقجي إنه عقد ثلاثة اجتماعات مع إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي ورئيس اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة المعروفة بـ"الاتفاق النووي الإيراني".

 

دبلوماسيون من إيران ومجموعة P4 + 1 - الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا - في العاصمة النمساوية فيينا لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وعقد السبت، الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للاتفاق النووي.

 

بالإضافة إلى اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة، التقى عراقجي أيضًا برؤساء وفود الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.

 

وعقب اجتماعات السبت قال عراقجي إن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح. "بعد أيام من المحادثات المكثفة، يبدو أننا الآن على الطريق الصحيح. لكنه طريق صعب. قريب جدا للتنبؤ بالنتيجة. وتواصل مجموعات الخبراء عملها الجاد لتوضيح الأسئلة المهمة".

 

وفي وقت سابق يوم السبت قال عراقجي إن الخلافات الجدية لا تزال قائمة لكن بلاده تعمل على مسودة نص لإحياء الاتفاق يمكن أن يعمل كإطار للمناقشات اللاحقة.

 

وقال إنه بعد قرابة ثلاثة أيام من عمل اللجنة المشتركة ، شكلوا لجنة مرة أخرى لبحث تقدم المناقشات التي جرت حتى الآن.

 

وأشار إلى أنه يبدو أنه يتم تشكيل تفاهم جديد وهناك اتفاق على الهدف النهائي بين جميع الأطراف، مضيفًا أن المسار الذي يجب اتباعه هو طريق أصبح الآن معروفًا إلى حد ما.

 

وأوضح أن الطريق لن يكون سهلا وهناك بعض الخلافات. وذكر أن هناك في بعض الأحيان خلافات جدية تحتاج إلى تعديل خلال المفاوضات القادمة.

 

وكرر عراقجي التأكيد على أنه كما قالت إيران عدة مرات، فإن إيران ليست مهتمة بالمفاوضات طويلة الأمد على الإطلاق، وبقدر الحاجة، ينبغي النظر في المناقشات وستستمر المفاوضات.

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