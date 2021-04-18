الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين آرسنال وفولهام

حسم التعادل السلبي الشوط الأول، من مباراة آرسنال وفولهام، التي تجمعهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيل آرسنال الأساسي لمواجهة فولهام.

وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ريان

خط الدفاع: بيليرين - جابرييل - هولدينج - تشاكا

خط الوسط: محمد النني - داني سيبايوس - ساكا - سميث روي.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت - مارتينلي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز أرسنال على فولهام بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ 18 بـ 26 نقطة.