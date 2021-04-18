عضو مجلس الشيوخ: مسلس "الاختيار 2" فضح أكاذيب الإخوان

أكد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مسلسل “الاختيار ٢” كشف جرائم الخونة والمرتزقة والجماعات الإرهابية المتطرفة بعد عرض حلقته الخامسة لمشاهد اقتحام مركز شرطة كرداسة والاعتداء على المأمور ونائبه و14 آخرين من ضباط القسم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ما أطلق عليه "مذبحة كرداسة".

وطالب "الشيمي"، فى بيان صحفى له بتكثيف مثل هذه الأعمال الدرامية الوطنية لكشف حقيقة الإرهاب والتركيز على حجم التضحيات التي يبذلها قوات الجيش والشرطة من أجل الوطن.

وأضاف أن كل مشهد بمسلسل الاختيار يعد ملحمة وطنية أسهمت في زيادة الحس الوطنى لدى المواطنين، وكشف حقيقة الأحداث التي ألقى المسلسل الضوء عليها وعاصرها أبناء الشعب المصرى وعانوا منها.

كما وجه رسالة قوية إلي العالم بأكمله أشارت فيها إلي قوة الدولة المصرية في الدفاع عن أراضيها وتطهيرها من العمليات الإرهابية.