عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنظام "الدوائر الأمنية"

مباراة القمة
مباراة القمة

أنهى رجال الأمن استعدادها لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

وتؤمن الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة المباراة المباراة عن طريق الدوائر الأمنية، فيما تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ستاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني علي أعلي مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

ودفعت الشركة الإفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث يوم المباراة.

تامين مباراة القمة مباراة القمة الأهلي والزمالك الزمالك والاهلي مباراة الأهلى والزمالك

ترشيحاتنا

طارق سليمان يكشف كواليس مكالمته مع على لطفى قبل قمة الأهلى والزمالك

عاجل.. الصحة: إصابة 97 مواطنا في حادث قطار طوخ بالقليوبية

البروفة نجحت .. التعليم تعلن نتيجة الامتحانات التجريبية لطلبة الثانوية العامة اليوم

النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث قطار سندنهور ببنها

الصحة: إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار طوخ.. والوزيرة تتوجه إلى القليوبية

ظهور تفاهم جديد.. إيران تعلن مواصلة مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

صراحة مفاجأة.. الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة بسبب كورونا

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

شاهد.. أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوي

تحذير عاجل من الداخلية السعودية بشأن ارتفاع إصابات كورونا

أول صور من حادث قطار القاهرة المنصورة في بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ