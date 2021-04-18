اقتصاد الكويت .. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 07ر5 نقاط، ليبلغ مستوى 51ر5948 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 09ر0 في المئة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر309 ملايين سهم تمت عبر 10770 صفقة نقدية بقيمة 5ر33 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيس بواقع 08ر7 نقاط، ليبلغ مستوى 44ر4812 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 5ر265 مليون سهم، تمت عبر 7968 صفقة نقدية، بقيمة 7ر17 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر10 نقاط، ليبلغ مستوى 72ر6519 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 8ر43 مليون سهم، تمت عبر 2802 صفقة، بقيمة 8ر15 مليون دينار.