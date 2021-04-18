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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار توك شو .. حادث قطار فى طوخ بالقليوبية .. ضم المتحف المصرى للتراث العالمى

اخبار توك شو
اخبار توك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

 

زاهي حواس : ضم المتحف المصرى للتراث العالمى شيء فريد جداً .. شاهد

قال زاهي حواس، عالم الآثار، إننا نحتفل بيوم التراث العالمى على مر السنين وهو ما دل على حرص مصر الشديد على أثرها وترممها، وبلا شك أن المتحف الموكب الخاص والمومياوات الملكية وافتتاح متحف الحضارة يعمل فى نفس الوقت على مواكبة العالم كله للاحتفال بيوم التراث العالمى.

 حادث قطار فى طوخ بالقليوبية

عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا أفادت فيه بأن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أكد أن هناك 97 إصابة في حادث قطار طوخ بالقليوبية .

باحث علم مصريات : مصر فتحت عددا كبيرا من المتاحف رغم تحديات جائحة كورونا

قال بسام الشماع ، الباحث فى علم المصريات ، إن مصر تتباهى بإرثها الحضاري فى يوم التراث العالمى ، لافتا إلى أننا فى حالة حضارية كبيرة جدا ومازلنا فى قمة الهرم الذي يخص الفرحة التراثية والنجاح .

التأمينات تعلن عن منافذ جديدة لأصحاب المعاشات للحصول على مستحقاتهم.. تفاصيل

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صرف معاش شهر 4 بداية من أول شهر مايو.

الصورة كانت أعمق بكثير .. خبير فى شئون الإرهاب يعلق على أحداث مسلسل الاختيار 2

قال منير أديب ، الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن مسلسل الاختيار مبدع، وتخطى مجرد الأداء التمثيلى لبعض الفنانين، مشيرا إلى أنه ينقل صورة حقيقة لواقع عاشه المصريون خلال السنوات القليلة فى الماضى.

اقتران القمر بالمريخ.. ظاهرة فلكية طبيعة.. ماذا قال خبراء الفلك عنها؟

قال الدكتور أشرف شاكر ، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، إن "الاقتران " يعني اقتراب جسمين سماويين من بعضهما البعض  ، لافتا إلى ان هذه الأجسام فى العادى لا تقترب من بعضها  .

طقس الأحد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 39 درجة.. فيديو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبد اللطيف، حالة الطقس اليوم الأحد.

 

خبير أوبئة: نسبة الوفيات بين متلقي لقاح كورونا 0%

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن لقاح "سينا فارم" يعتمد على تقنية الفيروس المعطل بمعنى أنه يكون منزوع منه الشراسة.

 

 

 

 

توك شو آثار فيروس كورونا حادث قطار

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