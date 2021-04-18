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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوضح موقف آليات استئناف أعمال البناء للتراخيص السابقة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن جميع أجهزة الدولة تبذل كل الجهود من أجل وضع أسس لتقنين منظومة البناء.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المدن والأحياء ومدراء الإدارات الهندسية بالديوان والمراكز والمدن، لمناقشة موقف آليات استئناف أعمال البناء للتراخيص السارية والسابق إصدارها طبقا لتوجيهات اللواء  وزير التنمية المحلية.

 

وأوضح الدكتور رحمي أنه بناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية ، فقد تم إصدار القرار رقم  ٥٢٧ لسنة ٢٠٢١ بإيقاف أي أعمال بناء غير حاصلة على شهادة استئناف أعمال من اللجنة الخاصة باستئناف الأعمال، على أن يتقدم صاحب الترخيص الراغب في استئناف الأعمال بطلب للحي أو المركز التابع له وفقا للنموذج المعد حديثاً.

 

وأكد محافظ الغربية أنه لن يتم دخول أي مرافق لأي عقار من اليوم ما لم يكن مرفقا بها شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

كما تضمن القرار أنه في حالة عدم وجود أي مخالفات بناء على تقرير لجنة مراجعة التراخيص يتم إصدار خطاب مؤمن لصاحب الترخيص باستئناف الأعمال، وفي حالة وجود تقرير بوجود مخالفة أو وجود قصور في مستندات الترخيص يتم إعادة المعاينة للتأكد من تلافي المخالفات حال إمكانية تلافيها وعمل التعديلات المطلوبة على اللوحات أو المستندات حال وجود قصور فيها إخطار اللجنة العليا بذلك لإصدار شهادة الاستئناف لصاحب الترخيص من عدمه مع ضرورة وضع صورة في مكان ظاهر بمدخل العقار ويحفظ بالأصل في الموقع عند السؤال عنه، وفي حاله عدم تصحيح المخالفة أو استكمال القصور في المستندات يتم عمل المحاضر اللازمة تجاه المخالف طبقا لتقرير اللجنة ويمنع من استئناف الأعمال.

 

وأكد محافظ الغربية  أن أعمال البناء بالقرى مستمرة ، حيث يتم إصدار تراخيص البناء بالقرى، التوابع، والعزب وفقًا لأحكام القانون رقم ١١٩  لسنة ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات البنائية السارية، والقواعد المنظمة لذلك.

 

محافظ الغربية اشتراطات البنائيه

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