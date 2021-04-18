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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاهد من موقع حادث انقلاب قطار بنها.. فيديو

صدى البلد

رصد موقع صدى البلد  مقطع فيديو لحادث قطار القاهره المنصوره الذي انقلب في مدخل مدينه بنها بمحافظه القليوبيه.

وتنوعت المشاهد المأساوية بين صراخ وعويل وتناثر اوراق الضحايا والبحث عن جثث أسفل عربات القطار.

وانقلب قطار القاهرة المنصورة عند مدخل بنها في القليوبية ، بعدخروج عدد من العربات عن القضبان مما تسبب في وقع عدد من المصابين.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى المستشفيات وجارى التعامل مع الواقعة بحضور قيادات المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، عن إصابة 97  مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ  58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان  توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

كما انتقل  فريق من «النيابة العامة»  لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية  وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.

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