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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إدارة الزمالك ترد على خطاب اتحاد اليد وترفض الوصاية

شعار الزمالك
شعار الزمالك

شددت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على رفضها التام شكلا ومضمونا للخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن عدم مشاركة اللاعب حسن وليد قداح في المباريات المقبلة إلا بعد العرض على طبيب المنتخب.

 

وتؤكد إدارة النادي أنها ترفض الوصاية من أي اتحاد رياضي وحريصة على لاعبيها أكثر من أي جهة أخرى كما أن النادي هو الذي قرر عدم مشاركته في المباريات الأخيرة بسبب إصابته بجزع في أربطة الركبة، ولم يشارك في المباريات الأخيرة وأبرزها قمة الأهلي على حسم الدوري كما سيغيب عن مباراة القمة الفاصلة غدا.

 

وتشير إدارة النادي إلى أن انضمام اللاعب لمعسكر الفريق جاء لحرص اللاعب على دعم فريقه معنويا قبل المباراة الفاصلة لحسم اللقب غدا.

 

وتشدد إدارة الزمالك أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بالنادي على أعلى مستوى ولن يسمح بمشاركة أي لاعب إلا بعد الاطمئنان على سلامته بصورة كاملة.

الأهلى الزمالك الاتحاد المصري كرة اليد الاتحاد المصري لكرة اليد اتحاد اليد

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